Show de drones com símbolos do Pantanal marca Réveillon em Rio Verde

A chegada de 2026 em Rio Verde de Mato Grosso (MS) foi marcada por um espetáculo visual que chamou a atenção de moradores reunidos na Praça das Américas. Um show de drones iluminou o céu da cidade durante a virada do ano, com imagens inspiradas no Pantanal sul-mato-grossense.

Ao longo da apresentação, o público acompanhou a formação de figuras como a onça-pintada, a capivara e o tuiuiú, animais associados à fauna da região. Os drones também desenharam no céu a imagem de um pantaneiro com berrante, símbolo ligado à cultura e ao modo de vida do interior do Estado.

Drones formando uma capivara – Foto: Reprodução/Redes Sociais – Chokmah.web

A exibição ocorreu momentos antes e durante a contagem regressiva para o Ano Novo e foi acompanhada por moradores tanto na praça quanto em pontos próximos do centro. Parte do público registrou o espetáculo com celulares, e os vídeos circularam nas redes sociais ao longo da noite.

O uso de drones substituiu atrações tradicionais de Réveillon e deu um tom diferente à comemoração, que reuniu famílias e grupos de amigos em um dos principais espaços públicos do município.

Confira: