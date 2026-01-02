Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

ANO NOVO

Show de drones com símbolos do Pantanal marca Réveillon em Rio Verde

Espetáculo aéreo reuniu público no centro da cidade durante a chegada de 2026

Fernando de Carvalho

Drones formando uma onça-pintada - Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Verde de MT
Drones formando uma onça-pintada - Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Verde de MT

A chegada de 2026 em Rio Verde de Mato Grosso (MS) foi marcada por um espetáculo visual que chamou a atenção de moradores reunidos na Praça das Américas. Um show de drones iluminou o céu da cidade durante a virada do ano, com imagens inspiradas no Pantanal sul-mato-grossense.

Ao longo da apresentação, o público acompanhou a formação de figuras como a onça-pintada, a capivara e o tuiuiú, animais associados à fauna da região. Os drones também desenharam no céu a imagem de um pantaneiro com berrante, símbolo ligado à cultura e ao modo de vida do interior do Estado.

Drones formando uma capivara – Foto: Reprodução/Redes Sociais – Chokmah.web

A exibição ocorreu momentos antes e durante a contagem regressiva para o Ano Novo e foi acompanhada por moradores tanto na praça quanto em pontos próximos do centro. Parte do público registrou o espetáculo com celulares, e os vídeos circularam nas redes sociais ao longo da noite.

O uso de drones substituiu atrações tradicionais de Réveillon e deu um tom diferente à comemoração, que reuniu famílias e grupos de amigos em um dos principais espaços públicos do município.

Confira:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos