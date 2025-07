Show de Samuel Rosa custará R$ 280 mil no Festival de Inverno de Bonito

O cantor Samuel Rosa, ex-vocalista do Skank, fará show no 24º Festival de Inverno de Bonito, no dia 22 de agosto. O contrato firmado com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul tem valor de R$ 280 mil e prevê apresentação de uma hora de duração.

Programação do festival

O evento acontece de 20 a 24 de agosto e terá outras atrações nacionais: Elba Ramalho e Maestro Spok (20), Titãs (21), Jorge Aragão (23) e Guilherme & Santiago (24). Além dos shows, a programação inclui espetáculos de teatro, mostras de dança, oficinas e outras atividades culturais.

Impacto cultural e turístico

O Festival de Inverno de Bonito é um dos principais eventos culturais de Mato Grosso do Sul, atraindo turistas de várias regiões do país e movimentando a economia local.