TARDE DA MASSA

Sicredi lança campanha “Quem Poupa Prospera” com foco em educação financeira

Arthur Ayres

Campanha “Quem Poupa Prospera”, do Sicredi, incentiva o hábito de poupar e promove educação financeira em Mato Grosso do Sul - Foto: Arthur Ayres/Portal RCN67
Campanha “Quem Poupa Prospera”, do Sicredi, incentiva o hábito de poupar e promove educação financeira em Mato Grosso do Sul - Foto: Arthur Ayres/Portal RCN67

O Sicredi lançou a campanha “Quem Poupa Prospera”, válida em todo Mato Grosso do Sul, com o objetivo de incentivar o hábito de poupar por meio de educação financeira e da distribuição de prêmios como iPhones, motos e veículos elétricos.
A iniciativa começou em 1º de dezembro e segue até o fim de fevereiro, permitindo a participação de pessoas físicas a partir de R$ 100 e jurídicas a partir de R$ 500 em aplicações na poupança.

A gerente de captação do Sicredi, Mayara Yumi, explicou que a campanha busca conscientizar a população sobre a importância do planejamento financeiro, especialmente em um período marcado por despesas concentradas no início do ano. Segundo ela, o foco principal vai além dos prêmios.

“O prêmio realmente é um incentivo, mas o objetivo do Sicredi é que as pessoas tomem conscientização de que a educação financeira transforma e faz a diferença na vida das pessoas”, afirmou.

De acordo com a gerente, qualquer pessoa pode começar a poupar, mesmo com valores baixos, quebrando a ideia de que é preciso ter grandes quantias para iniciar uma reserva financeira.

A partir de cem reais você já pode começar a poupar, concorrer e realmente mudar sua relação com o dinheiro. Não precisa ter muito recurso para começar”, destacou.

A campanha também é voltada para empresas, que podem participar com aplicações a partir de R$ 500, concorrendo aos mesmos prêmios. Para Mayara, a ação está alinhada ao papel do Sicredi como cooperativa de crédito, que tem como missão o desenvolvimento das comunidades onde atua.

“A cooperativa é uma sociedade de pessoas. Nosso objetivo não é só dar prêmios, mas incentivar para que toda a população cresça junto com a gente, gerando prosperidade”, explicou.

Para participar da campanha “Quem Poupa Prospera”, é necessário ser associado ao Sicredi. Quem ainda não é cooperado pode procurar uma agência, abrir conta e iniciar a poupança. Em Campo Grande, o atendimento ocorre nas unidades da Avenida Afonso Pena.

“Quem ainda não é associado pode ir até uma das nossas agências, abrir sua conta e, a partir daí, iniciar a poupança e começar a concorrer aos prêmios”, concluiu Mayara Yumi.

Confira a entrevista completa:

