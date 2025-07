Simone Tebet chama Bolsonaro e filhos de traidores após sanções dos EUA

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), fez duras críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aos filhos, acusando-os de colocar interesses pessoais acima do país. A declaração veio após o governo de Trump anunciar tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Isso foi atribuído à articulação internacional de Eduardo Bolsonaro e à situação judicial do ex-presidente.

Em publicação nas redes sociais, Tebet classificou a conduta da família como “traição à pátria”. Ela atacou diretamente o discurso bolsonarista que prioriza “Deus, Pátria e Família”.

“Sabe quem tem CORAGEM e AMA mesmo o Brasil? Nosso povo, que cria seus filhos com honestidade, amor à família e à pátria. Não quer a PAZ quem defende golpe e coloca seus interesses familiares acima da PÁTRIA”, escreveu a ministra, em tom crítico ao lema usado por Bolsonaro em campanhas eleitorais.

Críticas e Repercussões Políticas

As declarações de Simone ocorrem após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Ele determinou monitoramento eletrônico e restrição de acesso às redes sociais para o ex-presidente. Bolsonaro havia classificado a medida como uma “suprema humilhação”, ao que Tebet rebateu: