Simpósio discute futuro da pecuária em dois dias de evento em Campo Grande

Campo Grande será palco, nos dias 29 e 30 de julho, da sétima edição do Repronutri, simpósio que discutirá os rumos da reprodução, nutrição e produção de bovinos. O evento, realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, tem como tema “Pecuária do Futuro” e contará com a participação de pesquisadores e profissionais renomados da cadeia produtiva nacional e internacional.

A programação traz debates sobre inseminação artificial, sustentabilidade, ciclo curto de produção, bem-estar animal e o uso da inteligência artificial no manejo e identificação dos animais.

Também estão previstos painéis sobre políticas públicas, práticas nutricionais e sanitárias, além de tendências tecnológicas com potencial de transformar o setor.

O rebanho bovino de Mato Grosso do Sul é um dos maiores do país, com 20 milhões de cabeças. O Estado ocupa a terceira posição no ranking nacional de produção de carne.

Segundo Caio Louzada, vice-presidente do Repronutri, o simpósio será uma oportunidade para integrar ciência e campo. “Vamos abordar temas como terminação intensiva a pasto, nutrição materna, recria intensificada e boas práticas sanitárias, além de discutir o impacto da inteligência artificial em diferentes fases da produção”, afirma.

Desde a primeira edição em 2016, o evento cresceu de 350 para mais de 7 mil participantes. A realização é conjunta entre Embrapa, UFMS, UEMS, Uniderp e entidades privadas. As inscrições podem ser feitas pela internet.

*Com informações da Embrapa Gado de Corte