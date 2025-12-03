Síndico cobra fim de obra na antiga rodoviária

A cobrança pela conclusão das obras do Centro Comercial Condomínio Terminal do Oeste, a antiga rodoviária de Campo Grande, voltou à pauta pública nesta terça-feira (2). O síndico do local, Paulo Pereira, utilizou a tribuna da Câmara Municipal para pedir uma data definitiva de entrega e a isenção do IPTU aos proprietários que, segundo ele, estão impossibilitados de usar o espaço.

“Começou em 2022, era para terminar em 2023 e até agora não acabou”, afirmou Pereira. Durante a fala, ele listou quatro erros de projeto que, segundo a administração do condomínio, contribuíram para os atrasos e para aditivos no contrato. O prédio reúne áreas privadas e públicas.

O primeiro problema apontado foi a retirada das telhas pertencentes aos proprietários. O segundo, um erro no antigo espaço do estacionamento de ônibus urbanos, onde seriam necessárias intervenções de fundação e sondagem. “Ficaram materiais jogados, atrapalhando a comunidade, os moradores e os proprietários”, disse.

O terceiro entrave envolve o sistema de ar-condicionado, que, segundo Pereira, demandaria mais R$ 3,5 milhões para ser concluído. Por fim, ele citou uma rampa construída de forma errada, hoje escorada por andaimes para não desabar, após já ter consumido vários caminhões de concreto.