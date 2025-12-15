Sindjor-MS repudia restrição a veículos de imprensa em coletiva da Prefeitura de Campo Grande

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul (Sindjor-MS) divulgou nota nesta segunda-feira (15) na qual repudia a atitude da Prefeitura de Campo Grande, sob a gestão da prefeita Adriane Lopes (PP), por impedir a participação de veículos de imprensa em uma coletiva oficial realizada no Paço Municipal.

Segundo a entidade, a medida foi adotada durante coletiva de imprensa que tratava da greve do transporte coletivo urbano. Na ocasião, profissionais dos veículos Top Mídia News, Correio do Estado e Total News tiveram a entrada barrada na sede do Executivo municipal, localizada no centro da Capital.

O Sindjor-MS classificou a ação como antidemocrática, afirmando que a restrição ao acesso da imprensa compromete o direito à informação e fere princípios constitucionais relacionados à liberdade de imprensa e à transparência pública.

Ainda de acordo com o sindicato, veículos que mantêm postura crítica em relação à administração municipal, especialmente ao divulgar denúncias ou questionamentos sobre a gestão, vêm enfrentando retaliações institucionais por parte do Executivo.