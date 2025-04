SINDUSCON-MS participa do 100º ENIC, evento sobre inovação na construção civil

Representando Mato Grosso do Sul, uma delegação composta por 11 integrantes do Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção (SINDUSCON-MS) marcou presença no 100º Encontro Nacional da Indústria da Construção (ENIC). O evento foi realizado entre os dias 8 e 11 de abril, em São Paulo.

A iniciativa contou com o apoio do SENAI-MS e da FIEMS, reforçando a união de forças em prol da inovação e competitividade do setor.

Promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o ENIC reuniu autoridades, especialistas e empresários de todo o país. O conteúdo foi distribuído em mais de 200 horas e 120 painéis técnicos e estratégicos.

Um dos momentos mais simbólicos foi a abertura oficial, que contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em conjunto com a FEICON.

Durante o evento, foram debatidas tendências que impactam diretamente os canteiros de obras no Brasil. As discussões incluíram construção 4.0, automação, uso de drones e inteligência artificial.

Participação e Destaques do SINDUSCON-MS no ENIC

O presidente do SINDUSCON-MS, Kleber Recalde, destacou a importância da participação sul-mato-grossense:

“Essa troca nos inspira a buscar soluções inovadoras, alinhando produtividade e sustentabilidade. A construção 4.0 já é uma realidade e está transformando nosso setor.”

Além da presença nos debates, a delegação visitou a FEICON, considerada a maior feira da construção da América Latina. A exposição apresentou soluções em acabamentos, infraestrutura e tecnologia, conectando empresas e profissionais às inovações mais recentes do mercado.

Um dos destaques da agenda foi o painel “Equipamentos não-tripulados e a inteligência artificial”, do qual Kleber Recalde participou.

O debate evidenciou como drones e robótica estão sendo integrados à rotina da construção civil. Estes avanços ajudam a elevar a segurança, otimizar processos e ampliar os ganhos de produtividade.

A participação no ENIC demonstra o comprometimento do SINDUSCON-MS. Eles têm como missão trazer conhecimentos atualizados e promover o intercâmbio com outras lideranças nacionais para o Mato Grosso do Sul.