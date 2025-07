Sesc e Senac ampliam presença em Três Lagoas com novos investimentos na educação

Na próxima quarta-feira (30), o Sistema Comércio de Mato Grosso do Sul promove um evento marcante em Três Lagoas. O evento inclui a inauguração de um novo espaço na Escola Sesc e o lançamento da pedra fundamental do futuro Centro de Educação Profissional do Senac. A cerimônia será realizada às 10h, na sede do Sesc Três Lagoas, localizada na Rua Alfredo Justino, nº 714, no Centro.

O novo bloco da Sesc Escola Três Lagoas tem 1.339 m² e oferece uma estrutura moderna. O espaço contempla quadra de esportes, área para atividades lúdicas, jogos, refeitório e auditório. Isso amplia significativamente os espaços de convivência e aprendizado. A escola já é reconhecida por sua excelência no ensino bilíngue com certificação internacional de Cambridge. Em 2025, a escola terá renovação da ISO 9001.

“Essa ampliação vem ao encontro da nossa missão institucional de promover qualidade de vida por meio da educação. É um investimento que beneficia diretamente a comunidade escolar de Três Lagoas”, afirmou o diretor regional do Sesc MS, Vitor Mello.

Simultaneamente, será realizada a cerimônia simbólica de lançamento da pedra fundamental do novo Centro de Educação Profissional do Senac, que será construído em um terreno de 4.400 m². A futura sede terá 4.825,87 m² de área construída e abrigará 20 ambientes educacionais. O investimento será de R$ 31,7 milhões oriundos do Departamento Nacional do Senac.

“A nova sede representa uma resposta concreta à expansão econômica do município. É o compromisso do Senac MS com a qualificação técnica e com a população que confia na nossa instituição há tantos anos”, destacou a diretora regional do Senac MS, Jordana Duenha.

O Senac está presente em Três Lagoas desde 1984 e, ao longo de sua história, já passou por momentos importantes de crescimento. Esses momentos incluem a inauguração da sede própria em 2004. Em 2014, houve a ampliação para duas unidades. Com a crescente demanda regional, a nova estrutura vem para atender à necessidade de formação técnica em setores estratégicos como comércio, serviços, turismo e indústria.