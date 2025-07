Sistema de monitoramento ajuda a recuperar três veículos clonados em uma semana em MS

Três veículos clonados foram identificados e recuperados em Mato Grosso do Sul na última semana, com o apoio do Centro Integrado de Segurança Viária (CISV). A ferramenta, que integra o monitoramento de rodovias e vias urbanas em tempo real, tem sido utilizada para rastrear veículos com registro de furto, roubo ou irregularidades em circulação no Estado.

O primeiro caso foi registrado no sábado (5), em Água Clara. Um Fiat Strada Endurance, furtado em São Paulo, foi detectado pelo sistema como veículo clonado. Após alerta emitido pelo CISV, a abordagem foi realizada pelas forças locais de segurança e confirmou a fraude.

Dois dias depois, em Campo Grande, outro caso semelhante chamou atenção. Um Volkswagen Polo com registro de furto em Itatiba (SP) foi captado pelas câmeras do sistema.

A Guarda Civil Metropolitana foi acionada e interceptou o veículo, confirmando se tratar de um clone.

A terceira ocorrência foi na quinta-feira (10), em Três Lagoas. Uma Toyota Hilux SW4, furtada em 2023 em Ribeirão Preto (SP), foi identificada pelo CISV. Após abordagem do Departamento Municipal de Trânsito, foi confirmada a clonagem.

Para o agente de trânsito de Três Lagoas, Edgard Silva Wegner, a atuação conjunta tem ampliado o alcance da segurança pública. “A parceria entre o nosso Departamento de Trânsito de Três Lagos e o Detran, por meio do Centro de Inteligência Viária, é essencial para fortalecer o combate a crimes envolvendo veículos, ampliando nossa capacidade de atuação e reforçando a segurança em nossa cidade”, afirmou.

Criado em maio de 2024, o CISV é responsável por monitorar o tráfego em rodovias estaduais e vias urbanas de municípios conveniados. Em 2025, o sistema passou a operar integrado à base do Ministério da Justiça e Segurança Pública, permitindo o rastreamento de veículos com restrições de qualquer parte do país.

*Com informações do Detran-MS