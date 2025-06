Sistema de monitoramento viário ajuda a recuperar veículo roubado em MS

Um carro roubado no interior de São Paulo foi recuperado nesta semana em Ponta Porã, na região de fronteira de Mato Grosso do Sul, após ação conjunta entre forças de segurança e sistema de rastreamento viário. O condutor do veículo, que tinha mandado de prisão em aberto, foi preso em flagrante.

O veículo havia sido furtado no município de Americana (SP) no dia 3 de junho e passou a circular em território sul-mato-grossense três dias depois. A partir daí, passou a ser monitorado pelo Centro Integrado de Segurança Viária (CISV), que identificou sinais de clonagem de placas e acionou os órgãos responsáveis.

A abordagem foi feita por equipes do 4º Batalhão da Polícia Militar de Ponta Porã, com apoio da Polícia Científica. Durante a vistoria, foi constatada a adulteração no chassi e no motor, além do uso de adesivos falsos de uma empresa de Curitiba, o que teria sido uma tentativa de despistar a fiscalização.

De acordo com as autoridades, a ação foi possível graças ao acompanhamento contínuo realizado pelo sistema de monitoramento viário. O veículo, ao cruzar os pontos de leitura do CISV, teve os dados confrontados com registros nacionais, o que possibilitou a verificação das irregularidades.

Inaugurado em maio de 2024, o CISV funciona com câmeras instaladas em rodovias estaduais e vias urbanas, integradas a bancos de dados de segurança pública. Desde março deste ano, o centro também opera de forma interligada à plataforma do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o que permite o rastreamento de veículos com ocorrência em qualquer parte do país.

Centro Integrado foi inaugurado em 2024 – Foto: Rodrigo Maia/Detran-MS

Além de auxiliar na recuperação de veículos furtados e roubados, o sistema também apoia investigações contra crimes como o tráfico de drogas, receptação e circulação de veículos clonados.

*Com informações do Detran-MS