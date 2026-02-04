Sistemas do Detran-MS voltam a operar e atendimentos são retomados

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informou que seus sistemas foram normalizados e que o atendimento será restabelecido em todas as agências do Estado a partir desta quinta-feira (5). A interrupção ocorreu por conta de uma indisponibilidade temporária nos sistemas internos do órgão.

Em Campo Grande, os cidadãos que tinham agendamento para a quarta-feira (4) e não conseguiram ser atendidos poderão procurar a agência ao longo do restante da semana. Segundo o Detran-MS, não será necessário realizar novo agendamento para esses casos.

O órgão também garantiu que não haverá cobrança de multa de recibo. Nos atendimentos em que a vistoria esteja vencida, o procedimento será revalidado automaticamente, assegurando que nenhum cidadão sofra qualquer tipo de prejuízo em razão da falha.

Canais digitais também foram restabelecidos

Além do atendimento presencial, os canais digitais do Detran-MS voltaram a funcionar. Entre eles estão a atendente virtual Glória, disponível via WhatsApp pelo número (67) 3368-0500, o Portal de Serviços e o aplicativo Meu Detran MS.

O departamento alerta que, durante o processo de reinicialização, podem ocorrer pequenas instabilidades pontuais. Ainda assim, os serviços digitais já estão disponíveis para a população.

Medidas para evitar novas falhas

De acordo com o Detran-MS, a Diretoria de Tecnologia já está implementando uma solução permanente para impedir que a mesma falha volte a ocorrer. A medida busca garantir maior estabilidade aos sistemas e continuidade no atendimento.

Em nota, o órgão agradeceu a compreensão dos usuários e reafirmou o compromisso com a transparência e com a prestação de um atendimento cada vez mais acessível à população sul-mato-grossense.

*Com informações do Governo do Estado de MS