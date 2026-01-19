Veículos de Comunicação
EDUCAÇÃO

Sisu 2026 abre inscrições com mais de 6 mil vagas em universidades de MS

Candidatos podem usar notas do Enem de 2023, 2024 e 2025

Fernando de Carvalho

Candidatos podem usar notas do Enem de 2023, 2024 e 2025 - Foto: MEC/Divulgação
Candidatos podem usar notas do Enem de 2023, 2024 e 2025 - Foto: MEC/Divulgação

As inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 começam nesta segunda-feira (19) e seguem abertas até 23h59 de sexta-feira (23), no horário de Brasília. O sistema nacional é a principal porta de entrada para cursos gratuitos de graduação em instituições públicas e, em Mato Grosso do Sul, soma 6.434 vagas em universidades e institutos federais e estaduais.

O processo seletivo permite que o candidato se inscreva pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, e escolha até duas opções de curso, sem pagamento de taxa.

Nesta edição, o Sisu terá apenas uma etapa de inscrição, reunindo vagas de primeiro e segundo semestres de 2026 em um único processo.

A principal novidade do Sisu 2026 é a ampliação das notas que podem ser usadas na seleção. Agora, o sistema vai considerar os resultados das três edições mais recentes do Enem: 2023, 2024 e 2025.

Para quem fez o exame mais de uma vez, o próprio sistema seleciona automaticamente a melhor média ponderada, de acordo com os pesos definidos para cada curso.

Além da inscrição, o candidato também deve preencher obrigatoriamente um cadastro socioeconômico, que influencia nas modalidades de concorrência previstas pelo programa.

MS tem vagas na UFMS, UEMS, IFMS e UFGD

Em Mato Grosso do Sul, a oferta envolve quatro instituições públicas. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) concentra o maior número de vagas, com 3.233 oportunidades.

Os cursos com mais vagas são Inteligência Artificial, com 500, e Tecnologia da Informação e Ciências de Dados, com 300.

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) oferece 1.284 vagas, com destaque para cursos como Pedagogia, Enfermagem, Agronomia e Direito. Já a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), em Dourados, terá 957 oportunidades, com maior número de vagas em Medicina e Psicologia.

No Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), são 960 vagas, e o curso de Sistemas para Internet aparece entre os que concentram mais oportunidades, com 120 vagas distribuídas entre Campo Grande e Aquidauana.

Quem pode participar e como funciona a seleção

Podem participar estudantes que tenham feito alguma das edições do Enem consideradas pelo sistema, desde que tenham obtido nota acima de zero na redação e não tenham participado como treineiros.

Em caso de empate, a seleção considera a edição do Enem em que o candidato obteve melhor desempenho na disciplina de maior peso para o curso escolhido.

O Sisu também aplica ações afirmativas e reservas de vagas, seguindo critérios da legislação nacional e as regras estabelecidas por cada instituição. Candidatos que se enquadram nesses perfis precisam indicar a modalidade durante a inscrição.

Resultado sai no fim do mês

O resultado da chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro de 2026. A matrícula dos selecionados começa em 2 de fevereiro.

Quem não for aprovado na chamada regular poderá manifestar interesse na lista de espera entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro, também pelo Portal Único. As instituições poderão utilizar essa lista ao longo do ano para preencher vagas não ocupadas.

A central de atendimento funciona pelo telefone 0800-616161.

*Com informações do Governo de MS

