Início Campo Grande

INÉDITO

Sisu 2026 vai aceitar notas das três últimas edições do Enem para inscrição e classificação

Pela primeira vez, candidatos poderão escolher a melhor nota notas obtidas em 2023,2024 e 2025 para disputar vagas

Ana Lorena Franco

Mudança pretende tornar o processo de seleção mais acessível - Reprodução/Agência Brasil
A partir de 2026, candidatos ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) poderão usar as notas das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) — 2023, 2024 e 2025 — para se inscrever e disputar vagas em universidades públicas.

A portaria publicada pelo Ministério da Educação (MEC), permite que cada participante será classificado pela nota que alcançar a melhor média ponderada, de acordo com o curso escolhido, desde que não tenha feito o Enem como treineiro. A medida é inédita e está incluída no edital de adesão das instituições de ensino ao Sisu 2026, que abre nesta segunda-feira (27) e segue até 28 de novembro pela plataforma Sisu Gestão.

As universidades que quiserem participar precisam ter concluído o preenchimento das vagas da última edição em que participaram. Durante o período de adesão, será possível reabrir o termo e ajustar as condições de participação.

A ampliação do uso das notas deve facilitar o acesso de quem não pretende refazer o Enem todos os anos e aumentar a competitividade entre candidatos que desejam ingressar em cursos com notas de corte mais altas.

O que é o Sisu?

O Sisu é o sistema que reúne, em uma única plataforma, as vagas oferecidas por instituições públicas de ensino superior, permitindo ao candidato concorrer com base no desempenho obtido no Enem. Desde 2024, o processo passou a ter uma única edição anual, válida tanto para o primeiro quanto para o segundo semestre letivo.

Em 2025, o Sisu ofertou 261.779 vagas em 6.851 cursos de graduação, distribuídos por 124 instituições de todo o país. No total, 254,8 mil candidatos foram aprovados, sendo 128 mil na ampla concorrência, 111 mil por cotas e 14 mil por ações afirmativas das próprias universidades.

