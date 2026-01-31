Sisu fecha lista de espera nesta segunda

Termina às 23h59 desta segunda-feira (2) o prazo para candidatos não selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 manifestarem interesse em participar da lista de espera. O procedimento deve ser feito exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O período para adesão à lista de espera começou na quinta-feira (29), mesma data em que o Ministério da Educação (MEC) divulgou o resultado individual da chamada regular e a classificação final dos participantes do processo seletivo.

O Sisu reúne vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o país. A plataforma permite consultar cursos, instituições e municípios, além de mostrar a melhor classificação do candidato entre as modalidades de concorrência e a nota de corte de cada opção.

Como participar da Lista de Espera do Sisu 2026

Cada candidato pode participar da lista de espera de apenas um curso. Cabe ao interessado acompanhar os canais oficiais da universidade ou instituto federal escolhido e observar as regras e prazos definidos em edital.

De acordo com o cronograma, a convocação dos candidatos em lista de espera será feita diretamente pelas instituições de ensino, a partir de 11 de fevereiro, seguindo a ordem de classificação da chamada regular.

Instituições Participantes e Elegibilidade

A maioria das instituições participantes do Sisu 2026 integra a rede federal de educação superior, com predominância de universidades e institutos federais. Nesta edição, pela primeira vez, candidatos que participaram de ao menos uma das três últimas edições do Enem puderam se inscrever no processo seletivo.