Site falso do Detran-MS é derrubado após tentativa de golpe com cobrança via PIX

Um site falso que simulava a plataforma oficial do Detran-MS foi derrubado após tentativa de golpe contra motoristas sul-mato-grossenses. A fraude foi descoberta quando um condutor, após realizar um pagamento via PIX, não conseguiu dar andamento na emissão do documento do veículo. Ao procurar os canais oficiais, percebeu que havia caído em um golpe.

A página falsa oferecia supostos serviços como consulta e pagamento de débitos veiculares, e induzia os usuários a transferirem valores por meio de chaves aleatórias de PIX.

O endereço eletrônico, diferente dos canais oficiais que terminam em .ms.gov.br, foi rapidamente retirado do ar após ação da equipe de tecnologia da informação do Detran.

Nos últimos meses, esse tipo de golpe tem sido recorrente. Em 2025, já foram emitidos mais de cinco alertas relacionados a tentativas de fraude usando o nome do departamento.

Um dos focos de atuação dos golpistas tem sido a simulação do portal “Meu Detran”, com o uso de layout e linguagem semelhantes à da plataforma original.

A recomendação para quem tiver feito pagamentos ou inserido dados em páginas falsas é registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil e formalizar denúncia na Ouvidoria do Detran.

É importante anexar prints, comprovantes de pagamento e o link do site suspeito, para que a equipe técnica possa colaborar com a investigação.

O site oficial do “Meu Detran” é: meudetran.ms.gov.br. O acesso também pode ser feito pelo portal principal:

Como se proteger:

Verifique se o site termina em .ms.gov.br

Evite acessar links enviados por mensagens ou redes sociais

Desconfie de cobranças feitas somente via PIX, com valores baixos ou promessas de desconto

Não confie apenas em resultados de busca; digite o endereço oficial no navegador

Fique atento a erros de português, imagens distorcidas e aparência amadora das páginas

O Detran alerta que a segurança digital é uma responsabilidade compartilhada. Em caso de suspeita, o usuário deve interromper o acesso imediatamente, evitar pagamentos e buscar atendimento pelos canais oficiais.

O atendimento virtual também pode ser feito com a assistente “Glória”, disponível 24h via WhatsApp pelo número (67) 3368-0500. Já o atendimento humano funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h.

*Com informações do Detran-MS