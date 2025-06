“Só vou discutir política depois do Carnaval”, diz Riedel após afagos de ministros

Apesar de já ter declarado que estabeleceria até abril sua decisão sobre o futuro político, o governador Eduardo Riedel (PSDB) continua evitando qualquer antecipação sobre 2026.

Em evento nesta segunda-feira (17) no Aeroporto Internacional de Campo Grande, o governador foi publicamente elogiado por dois ministros do governo Lula, mas reforçou que, por enquanto, o foco segue na gestão.

“A discussão partidária, política, ela vai acontecer naturalmente no seu tempo. Eu falei que só vou discutir política depois do Carnaval do ano que vem, quiçá depois da Copa do Mundo”, disse Riedel, em tom descontraído.

A declaração mantém o suspense mesmo após afagos públicos da ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e do ministro Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), que destacaram Riedel como uma liderança nacional em ascensão.

“Se há um governador que sabe fazer oposição, porque sabe reconhecer quando é atendido, é o governador Eduardo Riedel. Isso não é comum hoje na política brasileira. E é por isso que o Mato Grosso do Sul está tão bem servido”, afirmou Tebet.

Silvio também enalteceu a postura do governador:

“Seu compromisso e comprometimento com o nosso país, e, sobretudo, a parceria que o senhor vem procurando fazer com o governo do presidente Lula. É isso que o Brasil precisa”.

PSDB indefinido e pressão crescente

Internamente, Riedel já havia deixado claro que o PSDB tinha até abril para apresentar uma definição nacional — o que não ocorreu. A legenda ainda avalia uma fusão com o Podemos, federação com o Republicanos e articulações com MDB e até PL, mas sem desfecho até agora.

Enquanto isso, o ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PSDB, admitiu que as conversas com o PL de Jair Bolsonaro estão avançadas e envolvem também o nome de Riedel.