Sob risco de desabamento, Defesa Civil Municipal reforça isolamento de igreja centenária

Uma equipe da Defesa Civil Municipal reforçou a sinalização em torno da Igrejinha São Benedito, na Comunidade Tia Eva, em Campo Grande. A instituição esteve no local na terça-feira (4) “para isolar o espaço com uma fita zebrada, em atendimento a um ofício recebido do Ministério Público, que solicitava o impedimento de acesso ao local”.

A igreja, de 106 anos, fica no centro da comunidade, cercada por casas e uma escola, com grande circulação de pessoas ao longo do dia. A interdição do espaço ocorreu em maio do ano passado pela Defesa Civil do Estado.

Segundo a promotora de Justiça da 26ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, Luz Marina Borges Maciel Pinheiro, um dos pontos mais sensíveis da igreja centenária é o risco de desabamento do teto.

No início deste ano, o Tribunal de Justiça determinou que a Prefeitura de Campo Grande e o Estado providenciem a reforma do telhado da igreja no prazo de 120 dias. No entanto, os reparos ainda não foram iniciados.

Questionamos a Prefeitura sobre as medidas adotadas para atender à determinação da Justiça. Em nota, a Prefeitura de Campo Grande informou que “conforme acordado com o Ministério Público, a Secretaria-Executiva de Cultura e Turismo (Secult) ficou responsável pelo projeto executivo do restauro do local, que já foi concluído e entregue à Fundação de Cultura de MS, que, conforme estabelecido, será responsável pela execução da obra”.

Também questionamos a Fundação de Cultura do Estado sobre a execução do serviço. Em nota, o Estado informou:

“Estão sendo finalizados os trâmites necessários para o início do processo licitatório referente à Igreja São Benedito, localizada na Comunidade Tia Eva. O compromisso com a preservação deste patrimônio histórico e cultural segue como prioridade, e todas as etapas estão sendo conduzidas conforme os procedimentos legais. A previsão é de que a licitação seja realizada ainda em 2025, garantindo que a igreja receba as melhorias necessárias para a valorização de sua história e relevância para a comunidade. A igreja está interditada pela Defesa Civil, e a estrutura não oferece risco para a população”, finaliza a nota.