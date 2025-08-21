Sobe para nove o número de casos confirmados de sarampo no Paraguai

O Ministério da Saúde do Paraguai alerta para a confirmação de nove casos de sarampo no país. Todos os infectados são moradores do departamento de San Pedro, que fica cerca de 300 quilômetros de Ponta Porã.

Segundo informações, nenhum dos infectados tinham registro de vacina contra a dengue.

Em Mato Grosso do Sul, deste o mês passado a Secretaria de Estado de Saúde tem reforçado medidas de barreira na fronteira com o Paraguai e a Bolívia. No país que faz fronteira com o Brasil, por Corumbá, só este ano já foram confirmados 264 casos da doença.

Medidas de Saúde na Fronteira

Outra medida sanitária adotada em Mato Grosso do Sul é a aplicação da ‘dose zero‘ na fronteira.

Conforme a Nota Técnica da SES a campanha emergencial de intensificação contra o sarampo em todo o estado segue até o dia 31 de agosto. O Dia D de mobilização está marcado para o dia 30 de agosto (sábado), em todos os 79 municípios.

A estratégia inclui a aplicação da dose zero para bebês de 6 a 11 meses, além da vacinação seletiva de pessoas de 12 meses a 59 anos sem histórico vacinal ou com esquema incompleto.