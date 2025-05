Sofisticação, sustentabilidade e inovação no mercado imobiliário de Campo Grande

A Jooy Incorporadora, com um portfólio de empreendimentos arrojados e inovadores, se destaca no mercado imobiliário de Campo Grande. Durante entrevista ao programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, o Head Comercial da empresa, Alessandro Sisan, falou sobre o sucesso do Jooy Ákua, lançamento realizado no final de 2023, e do mais recente projeto da incorporadora, o Jooy Lúmen.

O Jooy Ákua, lançado no bairro Vilas Boas, em novembro de 2023, teve um sucesso surpreendente, com todas as unidades vendidas em apenas três horas. Sisan explicou que o sucesso se deve à escolha estratégica da localização e ao design inovador da planta do empreendimento.

O bairro, tradicionalmente composto por casas, recebeu a primeira torre de apartamentos, uma mudança significativa na área que atraiu rapidamente os compradores.

“Vilas Boas é um bairro tranquilo e muito procurado. Ao lançarmos a primeira torre ali, conseguimos não só trazer inovação ao bairro, mas também oferecer aos moradores um produto diferenciado, com conforto, segurança e lazer completo. O resultado foi uma venda rápida e sem precedentes”, comentou Sisan.

Alessandro Sisan nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

Diferenciais do Jooy Lumen: sofisticação e proximidade com a natureza

O Jooy Lumen, novo empreendimento da Jooy, tem como um dos seus principais diferenciais a localização privilegiada, vizinha a uma reserva de preservação permanente, o que garante aos futuros moradores um ambiente com microclima mais fresco, ar mais puro e conforto acústico natural.

Para Sisan, esses elementos tornam o imóvel ainda mais atraente, especialmente em um mercado cada vez mais exigente.

“Ter a natureza como vizinha é um grande diferencial. Além de toda a sofisticação do empreendimento, a proximidade com áreas verdes agrega qualidade de vida, proporcionando aos moradores um ambiente saudável e tranquilo, perfeito para quem busca mais do que um simples imóvel”, afirmou Sisan.

Investimento e moradia: as vantagens de adquirir um imóvel da Jooy

Alessandro Sisan destacou que os empreendimentos da Jooy não atendem apenas a quem busca qualidade de vida, mas também são altamente atrativos para investidores. A empresa oferece modalidades de financiamento diferenciadas, o que permite que tanto investidores quanto moradores tenham acesso a condições facilitadas.

“A Jooy não se limita a construir imóveis, mas cria oportunidades. Temos modalidades de financiamento direto com os bancos, o que permite aos compradores investir no imóvel enquanto ele ainda está em construção, garantindo preços mais baixos e evitando a valorização futura do imóvel durante o processo”, explicou Sisan.

O mercado de Campo Grande, segundo ele, está em alta, impulsionado por novos projetos, como as usinas de celulose e o avanço da Corredor Bioceânico, que deve transformar a cidade em um polo logístico de referência.

“Campo Grande tem uma demanda crescente, tanto por imóveis para moradia quanto para investimento. O cenário é promissor, e a Jooy está preparada para atender a essa demanda”, afirmou.

A Jooy Incorporadora: inovação e comprometimento com o cliente

A Jooy, embora jovem no mercado, faz parte do Grupo Evo, com 17 anos de experiência e diversas entregas no setor imobiliário. Sisan comentou que a incorporadora se destaca pelo desenvolvimento de imóveis pensados para o bem-estar dos moradores, com uma gestão focada no cliente e no design inteligente dos projetos.

Para conhecer de perto os imóveis da Jooy, a empresa oferece a Jooy Store, uma central de decorados localizada na Avenida Nelly Martins, em Campo Grande. Além disso, em breve, a empresa trará para a cidade a cafeteria Havanna, conhecida por seu doce de leite argentino, proporcionando um espaço agradável para os clientes conhecerem os projetos.