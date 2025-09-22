Soja e milho impulsionam Valor Bruto da Produção e elevam receita do campo em MS

O Valor Bruto da Produção (VBP) em Mato Grosso do Sul atingiu R$ 76 bilhões em agosto de 2025, crescimento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado reflete o avanço das lavouras de soja e milho, que juntas representam 77% da produção agrícola do estado.

O milho liderou o desempenho, com alta de 47% e incremento de R$ 3,55 bilhões em relação a 2024. A soja também avançou, registrando crescimento de 17% e acréscimo de R$ 3,86 bilhões.

A combinação de preços mais favoráveis e demanda aquecida sustenta a rentabilidade do setor, mesmo com aumento da oferta.

O levantamento, feito pela Aprosoja/MS com base em dados do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), mostra que, embora soja e milho continuem dominando a matriz agrícola, o ritmo acelerado do milho indica mudança na dinâmica produtiva.

O avanço do agronegócio não impacta apenas o campo, mas também impulsiona logística, comércio e serviços nos municípios produtores, ampliando a base econômica regional.

No cenário nacional, o VBP chegou a R$ 1,4 trilhão em agosto, crescimento de 17% na comparação com 2024. Assim como em Mato Grosso do Sul, soja e milho foram os principais responsáveis pelo bom desempenho do agro brasileiro.

O VBP é um indicador econômico que mede o valor movimentado pela produção agropecuária antes de descontar custos como transporte e insumos. O cálculo resulta da multiplicação da quantidade produzida pelo preço médio recebido pelos produtores, servindo como termômetro da geração de riqueza no setor.

*Com informações da Aprosoja/MS