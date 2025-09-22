Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

AGRONEGÓCIO

Soja e milho impulsionam Valor Bruto da Produção e elevam receita do campo em MS

Estado alcança R$ 76 bilhões no VBP em agosto, alta de 24% frente a 2024

Fernando de Carvalho

Milho liderou o desempenho, com alta de 47% e incremento de R$ 3,55 bilhões em relação a 2024 - Foto: Divulgação/Aprosoja-MS
Milho liderou o desempenho, com alta de 47% e incremento de R$ 3,55 bilhões em relação a 2024 - Foto: Divulgação/Aprosoja-MS

O Valor Bruto da Produção (VBP) em Mato Grosso do Sul atingiu R$ 76 bilhões em agosto de 2025, crescimento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado reflete o avanço das lavouras de soja e milho, que juntas representam 77% da produção agrícola do estado.

O milho liderou o desempenho, com alta de 47% e incremento de R$ 3,55 bilhões em relação a 2024. A soja também avançou, registrando crescimento de 17% e acréscimo de R$ 3,86 bilhões.

A combinação de preços mais favoráveis e demanda aquecida sustenta a rentabilidade do setor, mesmo com aumento da oferta.

O levantamento, feito pela Aprosoja/MS com base em dados do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), mostra que, embora soja e milho continuem dominando a matriz agrícola, o ritmo acelerado do milho indica mudança na dinâmica produtiva.

O avanço do agronegócio não impacta apenas o campo, mas também impulsiona logística, comércio e serviços nos municípios produtores, ampliando a base econômica regional.

No cenário nacional, o VBP chegou a R$ 1,4 trilhão em agosto, crescimento de 17% na comparação com 2024. Assim como em Mato Grosso do Sul, soja e milho foram os principais responsáveis pelo bom desempenho do agro brasileiro.

O VBP é um indicador econômico que mede o valor movimentado pela produção agropecuária antes de descontar custos como transporte e insumos. O cálculo resulta da multiplicação da quantidade produzida pelo preço médio recebido pelos produtores, servindo como termômetro da geração de riqueza no setor.

*Com informações da Aprosoja/MS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos