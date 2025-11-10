Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

SAFRA & MERCADO • SOJA

Plantio da soja atinge 75% em MS; dólar pressiona cotações nas praças

Adriano Hany

Talhão de soja em fase inicial de emergência com plantadeira ao fundo
MS avança no plantio enquanto o câmbio dita o ritmo de preços. Foto: Gerada por IA | Adriano Hany

O avanço da semeadura de soja em Mato Grosso do Sul chegou a 75%, de acordo com a Pátria Agronegócios. Embora o ritmo fique abaixo de 2024 (86%), o índice permanece próximo da média de cinco anos (78,5%). No Brasil, o plantio soma 57,68% da área, enquanto 2024 marcou 68,36% e a média quinquenal registra 58,90%. Assim, o Estado mantém tração acima da média nacional, apesar das janelas de chuva e da cautela com custos.

Além disso, o mercado físico reagiu ao câmbio. Na sexta-feira, o dólar oscilou entre R$ 5,34 e R$ 5,36 e encerrou perto de R$ 5,33. Portanto, as praças sentiram pressão nas cotações: Cidrolândia fechou a R$ 128,32/saca (-0,44%); São Gabriel do Oeste, R$ 124,88 (-0,19%); Chapadão do Sul, R$ 123,67 (estável); Ponta Porã, R$ 124,61 (-0,26%); e Maracaju avançou levemente para R$ 125,69 (+0,05%), segundo a GR Direto.

Contudo, produtores seguem calibrando vendas para capturar prêmios de base e reduzir risco. Desse modo, o foco recai sobre janela climática, cobertura de custos e relação de troca com insumos. Enquanto isso, a logística de escoamento preserva relevância para travar contratos com segurança. Por fim, a recomendação técnica segue apoiada em escalonamento de plantio, manejo criterioso e leitura diária do câmbio.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos