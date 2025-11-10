Plantio da soja atinge 75% em MS; dólar pressiona cotações nas praças

O avanço da semeadura de soja em Mato Grosso do Sul chegou a 75%, de acordo com a Pátria Agronegócios. Embora o ritmo fique abaixo de 2024 (86%), o índice permanece próximo da média de cinco anos (78,5%). No Brasil, o plantio soma 57,68% da área, enquanto 2024 marcou 68,36% e a média quinquenal registra 58,90%. Assim, o Estado mantém tração acima da média nacional, apesar das janelas de chuva e da cautela com custos.

Além disso, o mercado físico reagiu ao câmbio. Na sexta-feira, o dólar oscilou entre R$ 5,34 e R$ 5,36 e encerrou perto de R$ 5,33. Portanto, as praças sentiram pressão nas cotações: Cidrolândia fechou a R$ 128,32/saca (-0,44%); São Gabriel do Oeste, R$ 124,88 (-0,19%); Chapadão do Sul, R$ 123,67 (estável); Ponta Porã, R$ 124,61 (-0,26%); e Maracaju avançou levemente para R$ 125,69 (+0,05%), segundo a GR Direto.

Contudo, produtores seguem calibrando vendas para capturar prêmios de base e reduzir risco. Desse modo, o foco recai sobre janela climática, cobertura de custos e relação de troca com insumos. Enquanto isso, a logística de escoamento preserva relevância para travar contratos com segurança. Por fim, a recomendação técnica segue apoiada em escalonamento de plantio, manejo criterioso e leitura diária do câmbio.