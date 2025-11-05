Soja atinge 61% da área plantada em MS; prêmios caem e Brasil segue mais barato para China

O plantio de soja em Mato Grosso do Sul alcançou 61% da área até 31/10, somando 2,94 milhões ha, segundo a Aprosoja. A área cresceu 6%, mas o ritmo está 7 p.p. abaixo do ano passado. Apesar das chuvas intensas que reduziram o compasso, produtores relatam umidade de solo adequada e avanço consistente.

No mercado, os prêmios cederam para –US$ 0,40/bu, enquanto o impasse entre Estados Unidos e China manteve a tarifa de 23% nos EUA e ancorou Chicago. Assim, a soja brasileira segue mais barata no destino: cerca de US$ 460/t contra US$ 522/t da soja americana. Além disso, o dólar mais forte adicionou volatilidade. Para o analista Vamir Brandaliz, sem mudança na tarifa, o Brasil ganha espaço nas vendas, e o relatório de oferta e demanda de novembro tende a ter efeito curto.