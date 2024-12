Sol e tempo firme predominam em MS nesta terça-feira

Dezoito municípios de Mato Grosso do Sul estão sob aviso de perigo potencial de chuva intensa, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesses locais, o acumulado de chuva pode alcançar 50 milímetros no dia, com ventos de até 60 quilômetros por hora.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as temperaturas estarão em elevação, podendo atingir valores entre 35°C e 37°C, principalmente na região sudoeste. Essa situação meteorológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo mais quente e seco.

Nas regiões extremo Norte e Nordeste do estado, há possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada e, pontualmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. A instabilidade atmosférica ocorre devido ao deslocamento de cavados, aliado à convergência de umidade.