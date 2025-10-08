Sol predomina em Mato Grosso do Sul, mas chuva pode mudar cenário

O dia será marcado por sol e calor em Mato Grosso do Sul, mas com possibilidade de chuvas em pontos isolados, conforme a previsão do tempo em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a quarta-feira (8) terá temperaturas elevadas em boa parte do Estado, com máximas que podem chegar a 34 °C nas regiões norte e do bolsão.

As temperaturas mais amenas estão previstas para o sul, onde os termômetros variam entre 11 °C e 14 °C nas primeiras horas do dia. Nessas áreas, há chance de pancadas e até tempestades isoladas, influenciadas pela presença de uma baixa pressão atmosférica e pela passagem de cavados. O volume de chuva pode chegar a 30 milímetros em 24 horas, principalmente na região sul.

Em Campo Grande, a quarta-feira amanhece com 17 °C e deve registrar máxima de 30 °C, com períodos de sol entre nuvens. Em Dourados e Anaurilândia, as temperaturas variam de 16 °C a 27 °C.

No extremo sul, municípios como Ponta Porã e Iguatemi terão clima mais ameno, com mínima de 14 °C e máxima de 22 °C.

Na região sudoeste e pantaneira, Porto Murtinho e Corumbá registram mínima entre 16 °C e 19 °C e máxima que pode alcançar 29 °C. Já nas regiões norte e do bolsão, o calor predomina: em Coxim e Três Lagoas, a mínima varia entre 20 °C e 22 °C, com máxima de até 34 °C.