Solução inovadora traz economia nos custos da energia elétrica em MS

Consumidores do Mato Grosso do Sul podem reduzir os gastos com energia elétrica em até 30% por meio de um serviço de assinatura de energia solar oferecido pelo Grupo Energisa. A iniciativa da (re) energisa é voltada para pessoas físicas e jurídicas com contas de luz a partir de R$ 500 mensais e consumo mínimo de 600 kWh.

A proposta permite que os clientes recebam créditos para abatimento na fatura de energia sem necessidade de investimento inicial ou instalação de painéis solares próprios. A gestão e manutenção do serviço ficam sob responsabilidade da empresa, que acompanha todo o processo, desde a adesão até a administração dos créditos gerados.

Durante entrevista no Jornal CBN Campo Grande na manhã desta quinta-feira (20), a Diretora de Comercial e Marketing da (re)energisa, Camila Schoti, falou mais sobre a iniciativa que, além de trazer mais economia, contribui também para a ampliação do uso de fontes renováveis no estado, promovendo maior sustentabilidade no consumo de energia.

Confira a entrevista na íntegra: