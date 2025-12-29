Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

SONORA

Após mais de 24h desaparecido, jovem de 25 anos é encontrado morto em rio

Jovem de 25 anos, Francisco Vitor, é encontrado morto no Rio Confusão após mais de 24h desaparecido em Sonora.

Adriano Hany

Equipes e familiares em estrada próxima ao Rio Confusão, em Sonora, durante buscas por jovem desaparecido
Buscas em Sonora terminaram com a localização do corpo de Francisco Vitor da Silva no Rio Confusão. Foto: Web Rário REC

Depois de mais de um dia de angústia e buscas informais, o desaparecimento de Francisco Vitor da Silva, de 25 anos, terminou de forma trágica em Sonora, a cerca de 362 quilômetros de Campo Grande. A mobilização de familiares e a sequência de informações repassadas por moradores levaram as forças de segurança até um ponto do Rio Confusão. Este local é conhecido como “Prainha”, onde o caso passou a ser investigado.

O corpo do jovem foi localizado boiando no rio, em um trecho na margem oposta ao balneário da cidade, e a ocorrência foi registrada inicialmente como afogamento. Além disso, a confirmação oficial ocorreu após a Polícia Militar receber relatos de populares e checar a denúncia no local indicado.

Antes disso, um primo de Francisco procurou a delegacia e relatou que o jovem estava desaparecido havia mais de 24 horas. Segundo o familiar, ele não tinha costume de sumir. No entanto, não atendia ligações nem respondia mensagens, o que aumentou a preocupação e intensificou as buscas na região.

Pouco depois do registro, diversos pertences foram encontrados às margens do Rio Confusão, o que reforçou a suspeita de que Francisco havia estado no local. Entre os objetos, estavam bicicleta, mochila, relógio, celular e a camiseta usada no dia em que foi visto pela última vez. Próximo a esses itens, também foram localizadas duas garrafas de bebida alcoólica, uma caixa de som e um par de chinelos.

Investigação sobre o caso de Francisco Vitor da Silva

Com as novas informações, equipes foram direcionadas ao trecho apontado. A Polícia Civil foi comunicada para acompanhar os desdobramentos. Em seguida, a funerária Pax São Judas Tadeu realizou a remoção do corpo. Ele foi encaminhado ao IML de Coxim, onde deverá passar por exame necroscópico para esclarecer as circunstâncias da morte.

Por fim, o caso segue sob apuração. Os detalhes levantados nas primeiras diligências devem orientar os próximos passos da investigação. Estes passos servem especialmente para confirmar o que ocorreu entre o desaparecimento e a localização do corpo.

