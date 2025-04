Soraya e Dagoberto integram comitiva de Lula para funeral do Papa

Soraya Thronicke e Dagoberto Nogueira viajam à Itália com presidente para cerimônia no sábado

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) e o deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) estão entre as autoridades que integram a comitiva oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que representará o Brasil no funeral do Papa Francisco, marcado para este sábado (26), em Roma, na Itália.

A lista com os nomes dos 18 integrantes da comitiva foi divulgada pelo Palácio do Planalto. O presidente viaja acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, e de representantes dos três Poderes. O embarque está previsto para ocorrer na noite desta quinta-feira (24), em avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

Representantes dos Três Poderes também confirmados

Além dos parlamentares de Mato Grosso do Sul, também integram a comitiva o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

A presença de lideranças dos Três Poderes reforça o caráter diplomático e institucional da participação do Brasil na cerimônia fúnebre.

Integrantes da Comitiva

👥 Integrantes da Comitiva

ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF embaixador Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos e Cidadania senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado deputado Hugo Motta, presidente da Câmara senador Renan Calheiros (MDB-AL) senadora Leila Barros (PDT-DF) senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) deputado Luis Tibé (Avante-MG) deputado Odair Cunha (PT-MG) deputado Padre João (PT-MG) deputado Reimont (PT-RJ) deputado Luiz Gastão (PSD-CE) deputado Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) deputada Professora Goreth (PDT-AP) Celso Amorim, assessor-chefe da Assessoria Especial

Papa Francisco faleceu aos 88 anos

O falecimento do Papa Francisco, nascido Jorge Mario Bergoglio, foi confirmado pelo Vaticano na última segunda-feira (21). Segundo nota oficial, a causa da morte foi um acidente vascular cerebral (AVC), associado a insuficiência cardíaca. Ele tinha 88 anos e ocupava o papado desde 2013.

O funeral será realizado no Vaticano, reunindo chefes de Estado, líderes religiosos e representantes de diversos países. Esta será a primeira cerimônia fúnebre de um papa em décadas que contará com grande participação internacional em razão da relevância histórica de Francisco.