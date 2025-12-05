Sorteio define Marrocos, Haiti e Escócia como adversários do Brasil no Mundial

Brasil enfrenta Marrocos, Haiti e Escócia no Grupo C da Copa do Mundo de 2026, os adversários foram definidos em sorteio nesta sexta-feira (5). O mundial será disputado em três países: Canadá, México e Estados Unidos entre junho e julho do próximo ano.
A Seleção enfrenta Marrocos no dia 13 de junho (sábado), Haiti no dia 19 (sexta) e Escócia no dia 24 (quarta). Com cinco títulos do torneio, o Brasil está em busca do hexacampeonato. O último título da Seleção brasileira foi em 2002. Na última edição, em 2022, foi eliminado nas quartas de final para a Croácia. A melhor colocação desde a última conquista foi em 2014, quando acabou na quarta colocação.
Confira os Grupos da Copa de 2026 completos:
- Grupo A: México, Coreia do Sul, África do Sul e Europa D (República Tcheca, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte).
- Grupo B: Canadá, Suíça, Catar e Europa A (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia).
- Grupo C: Brasil, Marrocos, Escócia e Haiti
- Grupo D: Estados Unidos, Austrália, Paraguai e Europa C (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo)
- Grupo E: Alemanha, Equador, Costa do Marfim e Curaçao
- Grupo F: Holanda, Japão, Tunísia e Europa B (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia)
- Grupo G: Bélgica, Irã, Egito e Nova Zelândia.
- Grupo H: Espanha, Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde.
- Grupo I: França, Senegal, Noruega e Intercontinental 2 (Bolívia, Suriname ou Iraque).
- Grupo J: Argentina, Áustria, Argélia e Jordânia.
- Grupo K: Portugal, Colômbia, Uzbequistão e Intercontinental 1 (RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia).
- Grupo L: Inglaterra, Croácia, Panamá e Gana.
A Copa do Mundo terá novo formato na próxima edição, com 48 seleções participantes e com a fase de 16 avos, anterior as oitavas de final. Serão 16 cidades-sede: duas no Canadá, três no México e 11 nos Estados Unidos. As sedes estão divididas em três regiões, em relação a geografia da América do Norte: Oeste, Central e Leste.
O mundial terá 104 jogos, sendo o primeiro no dia 11 de junho do ano que vem. A partida de abertura será entre México e África do Sul, assim como a abertura da Copa de 2010. O mata-mata iniciará no dia 28 de junho, e a final do torneio está marcada para 19 de julho de 2026, em Nova Jersey.