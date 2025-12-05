Sorteio define Marrocos, Haiti e Escócia como adversários do Brasil no Mundial

Brasil enfrenta Marrocos, Haiti e Escócia no Grupo C da Copa do Mundo de 2026, os adversários foram definidos em sorteio nesta sexta-feira (5). O mundial será disputado em três países: Canadá, México e Estados Unidos entre junho e julho do próximo ano.

A Seleção enfrenta Marrocos no dia 13 de junho (sábado), Haiti no dia 19 (sexta) e Escócia no dia 24 (quarta). Com cinco títulos do torneio, o Brasil está em busca do hexacampeonato. O último título da Seleção brasileira foi em 2002. Na última edição, em 2022, foi eliminado nas quartas de final para a Croácia. A melhor colocação desde a última conquista foi em 2014, quando acabou na quarta colocação.

Confira os Grupos da Copa de 2026 completos: