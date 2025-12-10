Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

HABITAÇÃO

Sorteio do Recomeçar Moradia beneficia famílias em situação de vulnerabilidade

Auxílio emergencial contemplou mulheres vítimas de violência e pessoas com deficiência durante evento realizado na Praça Ary Coelho

Fernando de Carvalho

Seleção ocorreu na Praça Ary Coelho, durante a programação do Natal dos Sonhos - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG
O Recomeçar Moradia realizou, nesta terça-feira (9), o sorteio de novos auxílios para mulheres vítimas de violência e pessoas com deficiência em Campo Grande. A seleção ocorreu na Praça Ary Coelho, durante a programação do Natal dos Sonhos, e contemplou candidatos inscritos no edital aberto em agosto.

O programa oferece auxílio mensal de R$ 500 por 12 meses para apoiar famílias sem imóvel próprio e com renda de até três salários mínimos. Durante todo o período do benefício, os contemplados recebem acompanhamento da equipe social da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA).

Entre os sorteados está Ariadne Nascimento, mãe de um menino de oito anos com autismo. Ela acompanha o programa desde que o filho era bebê. “Eu fiz o cadastro pela primeira vez há cinco anos. Sempre mantive tudo atualizado, acreditando que um dia chegaria nossa vez”, afirmou.

Outra contemplada, Daniela Garcia, destacou o impacto imediato na renda familiar. “Pago mais de mil reais de aluguel, então vai abater quase a metade. Gostei muito do sorteio ter sido feito dessa forma, aberto e público. Dá muito mais transparência”, disse.

Flávia Cristina, mãe de três filhos e grávida do quarto, também relatou alívio após o sorteio. “Eu nunca imaginei que seria sorteada. Agora, com esse valor, vou conseguir me organizar melhor e respirar um pouco mais aliviada”, afirmou.

Para participar do processo, os candidatos devem atender a critérios como residência mínima de dois anos em Campo Grande, inscrição no CadÚnico e no Cadastro Geral da EMHA, renda de até três salários mínimos e ausência de imóvel próprio.

No caso de mulheres vítimas de violência, é obrigatória a apresentação de medida protetiva vigente. Para pessoas com deficiência, é exigido laudo médico atualizado com CID.

Atualmente, mais de 400 famílias já foram atendidas pelo programa, criado para garantir suporte emergencial a quem enfrenta dificuldade para custear aluguel. Em 2023, o Recomeçar Moradia recebeu o Prêmio Selo de Mérito no 70º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, reconhecimento que destacou sua relevância como política pública de habitação social.

*Com informações da Prefeitura de CG

