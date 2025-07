Soul Corpal Living Resort propõe novo conceito de moradia em Campo Grande

Com uma proposta que combina moradia, lazer e conexão com a natureza, o empreendimento Soul Corpal Living Resort foi apresentado ao público nesta sexta-feira (4) durante entrevista com o gerente comercial e de marketing da Corpal Incorporadora, Gilberto Barros, no programa Manhã da Massa, da Massa FM Campo Grande.

A incorporadora, natural de Mato Grosso do Sul, aposta na capital para lançar seu projeto mais ousado.

A Corpal nasceu em Dourados e hoje atua em seis estados brasileiros, com mais de 70 empreendimentos lançados e 40 em desenvolvimento. Segundo Barros, o Soul representa o ápice da atuação da empresa, que se especializou em condomínios fechados com infraestrutura de resort.

“Campo Grande não podia ficar de fora. Estamos trazendo o que temos de mais completo. O Soul é um produto que une sofisticação, arquitetura moderna, esporte, lazer e natureza em um mesmo lugar”, afirmou.

Estrutura com foco em experiências

O projeto inclui itens incomuns para o padrão de condomínios da capital sul-mato-grossense. Entre os destaques estão uma piscina com areia natural, chamada de “piscina praia”, e um complexo esportivo com mais de 13 quadras, incluindo tênis, beach tennis e pista de caminhada.

Segundo o gerente, o espaço também contará com academia de alto padrão e área de crossfit.

“Nosso objetivo é oferecer uma experiência de viver como em um resort, todos os dias. Ter férias no quintal de casa”, explicou Barros. “É uma proposta que fala sobre nutrir corpo, mente e alma. Por isso o nome Soul.”

A piscina, segundo ele, terá também um espaço com carpas, criando um ambiente visual diferenciado. O projeto é descrito como “atemporal”, com arquitetura assinada e mobiliário personalizado. A área de lazer foi pensada para atender moradores em diferentes fases da vida.

Participação na Maratona de Campo Grande

A Corpal também marcará presença na Maratona de Campo Grande, que ocorre neste fim de semana. Patrocinadora do evento, a empresa montará um estande no local com ações voltadas aos participantes, como massagens e banhos de gelo.

“A maratona representa exatamente o que a gente quer associar: saúde, bem-estar, energia. Participar desse evento é estar próximo de quem valoriza qualidade de vida”, destacou.

De Dourados para o Brasil

Com atuação em 32 cidades e presença em estados como São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, a Corpal volta suas atenções agora à capital onde ainda não havia estabelecido empreendimentos. A meta, segundo Barros, é criar raízes em Campo Grande.