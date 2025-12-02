Projeto na ALEMS quer liberar spray de pimenta para defesa de mulheres

A violência contra mulheres que praticam caminhada e corrida em Campo Grande levou o deputado Lídio Lopes a apresentar um projeto de lei que autoriza o uso de spray de pimenta como instrumento de defesa pessoal em Mato Grosso do Sul. A proposta foi destacada na última sessão plenária, especialmente após relatos de ataques na região do Parque das Nações Indígenas e do Parque dos Poderes.

O projeto se inspira em legislação aprovada recentemente no Estado do Rio de Janeiro e pretende autorizar a aquisição de spray de pimenta em farmácias, de forma regularizada e documentada. De acordo com Lídio Lopes, a ideia é oferecer mais um instrumento de proteção em situações de vulnerabilidade, quando a mulher está sozinha e precisa reagir rapidamente a um ataque.

Segundo o deputado, o spray pode imobilizar o agressor por alguns instantes, tempo suficiente para que a vítima se afaste e peça ajuda. Ele ressaltou que a medida não substitui a obrigação do poder público de garantir segurança, porém amplia as possibilidades de defesa em casos extremos.