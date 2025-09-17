Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

GRANDE CONQUISTA

Desembargadora Jaceguara Dantas, do TJMS, é indicada pelo STF para o CNJ

STF indica Jaceguara Dantas, do TJMS, para o CNJ; trajetória destaca defesa de direitos e combate à violência

Adriano Hany

Desembargadora Jaceguara Dantas indicada pelo STF para compor o CNJ.
Jaceguara Dantas, desembargadora do TJMS, é indicada pelo STF para integrar o CNJ. Foto: Divulgação | TJMS

O Supremo Tribunal Federal indicou a desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, do TJMS, para integrar o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em vaga destinada a magistrados estaduais. A decisão é celebrada como um marco histórico para o Judiciário sul-mato-grossense. Além disso, reforça o reconhecimento nacional de sua trajetória.

A confirmação da nomeação depende de duas etapas no Senado Federal: a sabatina pela Comissão de Constituição e Justiça e a votação em Plenário. A aprovação exige maioria absoluta dos senadores para se tornar definitiva. Esse processo, comum para as nomeações ao CNJ, garante transparência e aval político ao órgão que fiscaliza e aperfeiçoa o Judiciário brasileiro.

Trajetória e Defesa de Grupos Vulneráveis

Jaceguara Dantas, mulher negra e de origem indígena, construiu carreira marcada pela defesa de grupos vulneráveis. Doutora e mestre em Direito Constitucional pela PUC/SP, atuou como advogada, promotora e procuradora de Justiça. Ela assumiu, pelo quinto constitucional, a vaga de desembargadora no TJMS. Atualmente, preside a 5ª Câmara Cível, integra a 4ª Seção Cível, coordena a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar e participa da Comissão Recursal de Heteroidentificação do Judiciário estadual.

Seu trabalho de combate à violência contra a mulher, ao feminicídio e ao racismo, além da defesa dos direitos das pessoas com deficiência, já recebeu reconhecimento nacional. Em 2025, o projeto Monitor de Violência contra a Mulher garantiu-lhe o segundo lugar no Prêmio CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral, demonstrando sua relevância técnica e compromisso social.

Reconhecimento do TJMS

O presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, comemorou a escolha. “A indicação de Jaceguara Dantas é motivo de orgulho para nosso Tribunal e para Mato Grosso do Sul. Sua dedicação à justiça social e aos direitos humanos garante que dará contribuições significativas ao CNJ”, afirmou.

O CNJ tem como missão fiscalizar, modernizar e assegurar transparência administrativa e disciplinar no Judiciário brasileiro. A participação da magistrada sul-mato-grossense reforça o protagonismo regional no fortalecimento das instituições nacionais.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos