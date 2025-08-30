STF mantém prisão de Robinho por estupro em Milão

A prisão do ex-jogador de futebol Robinho foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira (29). O ex-atleta está preso no Brasil desde março do ano passado, cumprindo uma condenação de nove anos de prisão por seu envolvimento em um caso de estupro ocorrido em 2013, dentro de uma boate em Milão, na Itália.

O julgamento do recurso da defesa de Robinho foi encerrado com o placar de 10 votos a 1, favorável à manutenção da prisão. A defesa do ex-jogador buscava reverter a decisão que determinou a prisão imediata, homologada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), após a sentença da Justiça italiana.

O único voto contrário à manutenção da prisão foi dado pelo ministro Gilmar Mendes, que argumentou que a detenção de Robinho só poderia ser executada no Brasil após o fim da possibilidade de recursos da defesa.

Robinho permanece preso no complexo penitenciário de Tremembé, em São Paulo, aguardando o cumprimento da pena.

*Com informações da Agência Brasil