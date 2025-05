Subea divulga agenda de junho com serviços veterinários gratuitos para cães e gatos

A Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea) de Campo Grande anunciou a programação de junho para o Consultório Móvel Veterinário, que oferece serviços gratuitos de saúde para animais domésticos.

A iniciativa visa facilitar o acesso da população aos cuidados essenciais para cães e gatos, oferecendo desde consultas veterinárias até vacinas, microchipagem e avaliações para castração.

O objetivo do programa é promover a saúde pública, incentivando os cuidados preventivos e auxiliando no controle populacional de animais na cidade. A Subea também busca contribuir com o bem-estar dos animais e a conscientização dos tutores sobre a importância de manter a saúde animal em dia.

Serviços oferecidos

Os atendimentos no Consultório Móvel incluem:

Consulta veterinária

Vacina antirrábica

Vacina polivalente (para cães)

Vermífugo e carrapaticida

Microchipagem

Avaliação para castração

O atendimento será feito por distribuição de senhas, sendo disponibilizadas 10 senhas para consultas e 5 senhas para avaliação de castração a cada período de atendimento.

Como participar

Para ter acesso aos serviços, o tutor deve levar os seguintes documentos:

Documento com foto

Comprovante de residência

Comprovante de cadastro no NIS (atualizado nos últimos 24 meses)

Além disso, é importante que os animais estejam devidamente contidos, seja com coleiras ou em caixas de transporte, para garantir a segurança durante o atendimento.

Ações em pontos estratégicos

Além do Consultório Móvel, a Subea realiza ações pontuais em diversos pontos da cidade, em parceria com outras secretarias municipais ou associações de moradores. Essas ações, que ocorrem em um único dia, levam os mesmos serviços oferecidos no consultório móvel para diferentes comunidades.

Confira os locais e datas de atendimentos em junho:

02/06 a 06/06 – Centro de Convivência Tijuca

Endereço : Rua Piassanguaba, 1145 – Tijuca

Horário : 8h às 11h / 13h às 15h

– Centro de Convivência Tijuca : Rua Piassanguaba, 1145 – Tijuca : 8h às 11h / 13h às 15h 09/06 a 12/06 – Centro Comunitário Conj. União

Endereço : Rua João Mizael Mamoré, 560 – Conj. União

Horário : 8h às 11h / 13h às 15h

– Centro Comunitário Conj. União : Rua João Mizael Mamoré, 560 – Conj. União : 8h às 11h / 13h às 15h 16/06 – Associação de Moradores José Abrão

Endereço : Rua Armando Holanda, 230 – José Abrão

Horário : 8h às 11h

– Associação de Moradores José Abrão : Rua Armando Holanda, 230 – José Abrão : 8h às 11h 17/06 – Arena Buracanã

Endereço : Av. Carlinda Pereira Contar – Bosque da Esperança

Horário : 8h às 11h

– Arena Buracanã : Av. Carlinda Pereira Contar – Bosque da Esperança : 8h às 11h 23/06 a 27/06 – CRAS Renato Pereira Guedes

Endereço: Av. Herálito Diniz Figueiredo, s/n – Estrela do Sul

Horário: 8h às 11h / 13h às 15h

*Com informações da Prefeitura de CG