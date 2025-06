Subea oferece atendimento veterinário gratuito no bairro Estrela do Sul

Nesta segunda-feira (23), o Consultório Móvel da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea) começa a atender no CRAS Renato Pereira Guedes, localizado na Avenida Heraclito Diniz Figueiredo, no bairro Estrela do Sul, em Campo Grande.

Entre os procedimentos, estão consulta veterinária, vacina antirrábica, vacina polivalente (para caninos), vermífugo, carrapaticida e microchipagem, além da avaliação para castração de cães e gatos, tudo de forma gratuita.

A iniciativa segue até o dia 27, com atendimentos realizados das 8h às 11h e das 13h às 15h. Diariamente, são distribuídas 15 senhas por período, sendo 10 para consultas clínicas e 5 para castrações.

Será atendido um pet por pessoa, e os tutores devem apresentar:

Documento com foto

Comprovante de residência

Número do NIS atualizado

O serviço é promovido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subea e da Secretaria Municipal de Assistência Social (Sear), com foco no controle populacional de animais e promoção da saúde pública.