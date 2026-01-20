Submissão de trabalhos para Congresso do Conseplan encerra nesta semana

O Conselho Nacional de Secretários do Planejamento (Conseplan) está com prazo final aberto para a submissão de artigos técnico-científicos voltados ao fortalecimento do planejamento, do orçamento e da gestão pública no Brasil.

Os trabalhos selecionados vão integrar a programação do II Congresso Conseplan, que será realizado entre os dias 5 e 7 de maio, em Brasília, e terão apresentação ao público especializado e publicação posterior.

A chamada tem como objetivo estimular a produção e a disseminação de conhecimento aplicado, reunindo pesquisadores, estudantes, servidores públicos e gestores das esferas municipal, estadual e federal interessados em compartilhar experiências e análises com impacto direto na administração pública.

Ao promover o intercâmbio entre diferentes atores do setor público, o Conseplan busca fortalecer a articulação entre os entes federativos e incentivar o alinhamento das agendas de planejamento entre estados e União, além de consolidar uma comunidade de prática voltada à inovação e à eficiência na gestão pública.

Áreas Temáticas e Contribuições Aceitas

Os artigos concorrem em dez grandes áreas temáticas que refletem desafios atuais da administração pública: