Submissão de trabalhos para Congresso do Conseplan encerra nesta semana

O Conselho Nacional de Secretários do Planejamento (Conseplan) está com prazo final aberto para a submissão de artigos técnico-científicos voltados ao fortalecimento do planejamento, do orçamento e da gestão pública no Brasil.
Os trabalhos selecionados vão integrar a programação do II Congresso Conseplan, que será realizado entre os dias 5 e 7 de maio, em Brasília, e terão apresentação ao público especializado e publicação posterior.
A chamada tem como objetivo estimular a produção e a disseminação de conhecimento aplicado, reunindo pesquisadores, estudantes, servidores públicos e gestores das esferas municipal, estadual e federal interessados em compartilhar experiências e análises com impacto direto na administração pública.
Ao promover o intercâmbio entre diferentes atores do setor público, o Conseplan busca fortalecer a articulação entre os entes federativos e incentivar o alinhamento das agendas de planejamento entre estados e União, além de consolidar uma comunidade de prática voltada à inovação e à eficiência na gestão pública.
Áreas Temáticas e Contribuições Aceitas
Os artigos concorrem em dez grandes áreas temáticas que refletem desafios atuais da administração pública:
- Planejamento de Longo Prazo;
- Instrumentos de Planejamento Governamental;
- Avaliação de Gastos Públicos;
- Governança e Agendas Transversais.
São aceitas contribuições teóricas, metodológicas e empíricas, que poderão ser apresentadas de forma oral ou em formato de pôster, conforme definição da organização do evento.
Para o secretário Thaner Castro Nogueira, da Secretaria-Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo de Mato Grosso do Sul, o congresso representa uma oportunidade para dar visibilidade às iniciativas desenvolvidas no âmbito da gestão pública estadual.
“Temos servidores, técnicos e gestores que desenvolvem soluções inovadoras, aprimoram processos e entregam resultados concretos para a população. Submeter esses trabalhos é uma forma de valorizar esse esforço, compartilhar boas práticas e contribuir para que outras administrações também avancem”, afirma.
Submissão de Resumos e Prazos
O prazo para envio dos resumos termina nesta sexta-feira (23), conforme previsto no edital, que pode sofrer ajustes. A divulgação dos trabalhos selecionados está prevista para os meses de março e abril. As submissões devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial do congresso, onde também estão disponíveis as orientações sobre formato, critérios de avaliação e cronograma.
*Com informações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul