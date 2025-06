Sucessão nas empresas familiares é tema de debate no Café com Negócios em Campo Grande

Com mais de 90% das empresas brasileiras sob comando familiar, a necessidade de preparar novas gerações de líderes e adotar práticas modernas de gestão será o tema central do próximo “Café com Negócios”.

A edição de junho do maior evento de networking empresarial de Mato Grosso do Sul acontece no dia 24, a partir das 8h, no Sebrae/MS, em Campo Grande.

Com o tema “O Futuro que Herdamos – Sucessão, Governança e Propósito nas Empresas Familiares”, o encontro reunirá nomes de peso no cenário nacional para discutir estratégias que garantam a sustentabilidade de negócios familiares no Brasil.

Entre os convidados estão Domingos Ricca, especialista em governança corporativa e referência no tema sucessão, e Sheila Madrid Saad, consultora com décadas de atuação em programas de desenvolvimento de lideranças familiares.

Também participam o empresário Aurélio Rolim Rocha, presidente do LIDE-MS, e a advogada Telma Marcon, especialista em Direito Empresarial e ex-juíza do TRE-MS.

A proposta é fomentar reflexões sobre transições geracionais, profissionalização da gestão e construção de legados com propósito — temas sensíveis e cada vez mais urgentes no contexto atual.

Segundo o IBGE, empresas familiares são responsáveis por 75% dos empregos no Brasil e mais da metade do PIB nacional.

“Herança não é só patrimônio, mas valores, cultura e responsabilidade com o futuro”, afirma Dijan de Barros, idealizador do Café com Negócios.

Serviço

Café com Negócios – Edição Junho

24 de junho, às 8h

Sebrae/MS – Av. Mato Grosso, 1661, Centro – Campo Grande

Inscrições: Sympla

*Com informações do Café com Negócios