Sul-mato-grossense conquista prata no Panamericano Sub-15 de Wrestling, na Guatemala

O jovem atleta sul-mato-grossense Ryan Samuel da Silva Brandão, de 15 anos, natural de Campo Grande, conquistou a medalha de prata na categoria até 57 kg do estilo greco-romano no Campeonato Panamericano Sub-15 de Wrestling, realizado na Cidade da Guatemala.

Esta foi a primeira participação internacional do atleta, que integra o programa Bolsa Atleta.

Ryan garantiu lugar no pódio após enfrentar combates de alto nível e ainda terá mais um desafio pela frente no próximo sábado, quando volta ao tatame em busca da medalha de ouro.

“As lutas são bastante desafiadoras, de alto nível mesmo. Consegui lutar bem e conquistei a medalha de prata, o que me deixou muito feliz. E ainda tenho mais um desafio pela frente”, destacou o atleta.

O primeiro dia de disputas, na quinta-feira (22), foi dedicado ao estilo greco-romano e rendeu ao Brasil quatro medalhas: uma de ouro, uma de prata e duas de bronze. O carioca Arthur Estevão foi o grande destaque ao vencer o porto-riquenho Jenier Pastrana e conquistar o ouro na categoria até 75 kg.

As medalhas de bronze foram conquistadas por Erick Salustino, também do Rio de Janeiro, na categoria até 62 kg, e pelo paulista Guilherme Simeoni, na categoria até 85 kg, ambos superando adversários do México.

Competição segue com expectativa de novos pódios

O Campeonato Panamericano Sub-15 é uma das principais competições do continente para atletas de até 15 anos, reunindo talentos de diversos países e representando uma etapa importante na formação da nova geração do wrestling.

Trabalho de base fortalece desempenho brasileiro

Para a treinadora da seleção e vice-presidente da Confederação Brasileira de Wrestling (CBW), Carol Soares, o desempenho positivo reflete o investimento no trabalho de base. “Estamos com uma pegada forte nesta edição. Muitos estão competindo em seu primeiro Pan. Isso torna ainda mais significativo o processo de desenvolvimento. São atletas com grande potencial para integrar futuramente a equipe principal e representar o Brasil no cenário internacional”, avaliou.

As disputas do Panamericano Sub-15 seguem nos próximos dias com as categorias do wrestling livre masculino e feminino, mantendo a expectativa de novas conquistas para a delegação brasileira.

*Com informações da Fundesporte