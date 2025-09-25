Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

Superlotação de 250%, Presídio de Trânsito de CG é alvo de inspeção do MP

Unidade destinada a receber 176 presos, abriga atualmente 624

Karina Anunciato

Fiscalização foi realizada na última terça-feira, em Campo Grande (Foto: Reprodução/ MPMS)
O Presídio de Trânsito de Campo Grande (PTran) voltou a ser alvo de críticas. Na terça-feira (23), o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) realizou uma inspeção no espaço, dentro do Projeto Lupa, e constatou que a unidade destinada a abrigar 176 presos, atualmente concentra 624 custodiados — mais de 250% acima da capacidade.

O PTran recebe presos provisórios e recém-capturados antes de serem transferidos para outras unidades do estado. No primeiro pavilhão foram contabilizados 276 detentos; no segundo, 348.

Durante a visita, promotores e representantes de órgãos da Justiça e da saúde percorreram celas, pavilhões e áreas de atendimento médico. Os presos também puderam apresentar queixas diretamente às equipes, entre elas pedidos de assistência jurídica e de atendimento de saúde.

Apesar da superlotação, o presídio mantém atividades de trabalho e educação. Cento e vinte e sete internos atuam em serviços como artesanato, costura, limpeza e distribuição de alimentos. Outros 40 participam do projeto de remição pela leitura, em que cada livro lido e resenhado pode reduzir quatro dias de pena.

Para a promotora de Justiça Jiskia Sandri Trentin, coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Execução Penal (Gaep), a alta rotatividade do PTran dificulta a estrutura de ensino, presente em outras unidades. “Não há escola, mas, de forma geral, o presídio está sendo bem gerido”, disse.

Além do MPMS, participaram da inspeção representantes do Tribunal de Justiça de MS, da Sejusp, da OAB/MS, do Conselho Penitenciário Estadual e da Vigilância Sanitária.

Nós perguntamos a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) – responsável por administrar o Presídio de Trânsito de Campo Grande – sobre os motivos da superlotação, mas até o fechamento da reportagem, não tivemos resposta.

