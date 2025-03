Superlotação e crise financeira ameaçam atendimentos na Santa Casa da Capital

CANAL DE DENÚNCIAS

CPI do Transporte cria WhatsApp para denúncias e mira frota, finanças e fiscalização

A CPI do Transporte Público em Campo Grande deu o pontapé inicial em seus trabalhos nesta semana, definindo três eixos principais para investigar o sistema que atende a Capital: a idade da frota de ônibus, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato com a concessionária e a responsabilidade de fiscalização da Agetran e da Agereg. Além disse […]