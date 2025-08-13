Suplementação alimentar de cardíacos exige atenção especial, alerta médico

Em entrevista ao programa Microfone Aberto da rádio Massa Campo Grande, desta quarta-feira (13),o cardiologista – com foco em medicina integrativa – João Jackson Duarte falou sobre suplementação alimentar para cardiopatas.

Segundo o médico, pacientes com problemas cardíacos necessitam de atenção especial, já que normalmente são pessoas com outras alterações em saúde.

“É importante a gente avaliar o paciente antes, porque o paciente cardiopata, normalmente, é um paciente que tem doenças crônicas e existem alterações metabólicas, bioquímicas, energéticas importantes. Nesse paciente, que muitas vezes pode interagir com o tipo de suplemento, isso pode levar a problemas, algumas vezes, problemas graves”., explicou.

Durante a conversa o médico esclareceu sobre os principais suplementos utilizados e frisou a preocupação com a autossuplementação.

” […] Por isso que a gente sempre pede uma avaliação prévia desse paciente, existem alguns suplementos que podem trazer riscos ao paciente, especialmente o paciente cardiopata. Então tem alguns tipos de termogênico, suplementos utilizados para perda de peso, pacientes que por ter uma cardiopatia e já ter também uma insuficiência renal, desenvolvida, pode também apresentar dificuldade na excreção de alguns suplementos”.

João Jackson falou dos cuidados com pacientes que fazem uso de anticoagulantes, da evolução da medicina integrativa nos cuidados com a saúde, e alertou para o uso de receitas disponibilizadas na internet.

Acompanhe a entrevista completa: