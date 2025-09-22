SUS completa 35 anos e vai além do atendimento médico em Campo Grande

O Sistema Único de Saúde (SUS) completou 35 anos nesta sexta-feira (19) consolidado como o maior sistema público de saúde do mundo. Muito além das consultas médicas e atendimentos hospitalares, o SUS está presente em ações que garantem qualidade de vida e segurança em todo o Brasil — inclusive em Campo Grande.

Além dos serviços médicos, o sistema atua na fiscalização da água consumida pela população, no controle da qualidade dos alimentos e da areia em locais públicos, no combate a endemias, viroses e zoonoses e em campanhas de vacinação.

Também realiza transplantes de órgãos, coleta de sangue, autoriza eventos e shows, opera o socorro rápido do SAMU e mantém programas como Saúde na Escola e Consultório na Rua.

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde, Veruska Lahdo, o SUS “está presente em todas as áreas, desde o atendimento médico, que é o mais lembrado, até no combate às endemias, viroses, fiscalização de estabelecimentos, vacinação, verificação da qualidade da água e da areia, controle de zoonoses”.

A estrutura inclui ainda bancos de leite humano em maternidades, atenção à população privada de liberdade e fornecimento de medicamentos pela Farmácia Popular. “O serviço é universal e está em todos os lugares, para todos, seja nos atendimentos especializados, nas medicações que chegam pelas unidades de saúde ou nos tratamentos mais complexos que necessitam de acompanhamento hospitalar”, reforça Ana Paula Resende, superintendente da Rede de Assistência à Saúde.

Em Campo Grande, com cerca de 954 mil habitantes, existem mais de 1,5 milhão de cartões SUS ativos — número que mostra a capital como referência não apenas para os moradores locais, mas também para outros 33 municípios de Mato Grosso do Sul.

*Com informações da Prefeitura de CG