Suspeito de aplicar falsos aluguéis foge para o Paraguai após ser identificado

A 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados identificou um homem de 23 anos, morador do Jardim Canaã I, como responsável por realizar falsos anúncios de imóveis por meio das redes sociais.

O homem criava um perfil falso, normalmente direcionado a moradores de Dourados, e fazia anúncios de imóveis residenciais ou comerciais para aluguel, com fotos e detalhes do suposto local.

Ao entrar em contato com o golpista, os interessados iniciavam uma negociação e o homem solicitava uma transferência bancária como “sinal” para garantir o negócio. Assim que o valor era pago, o perfil e o anúncio eram imediatamente deletados.

As investigações começaram no início deste ano. Após localizar o suspeito, as equipes policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência dele na tarde de ontem (27). No entanto, o homem, que possui um histórico criminal, já havia fugido para o Paraguai.