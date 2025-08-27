Suspeito de atentado com 14 tiros é preso com arma do crime

Um homem, foragido da Gameleira, foi preso pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar na noite de terça-feira (26), no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Com ele, os policiais encontraram uma pistola calibre .40 carregada. Durante a abordagem, o suspeito confessou ser o autor da emboscada que atingiu o motorista e um dos passageiros de um veículo branco no último sábado (23), no Jardim Leblon.

O crime, segundo o autor, teria sido motivado por vingança depois de ameaças sofridas um dia antes em uma tabacaria na Avenida Manoel da Costa Lima.

Segundo a polícia, o carro preto em que ele estava chamou a atenção por circular em atitude suspeita. O motorista tentou fugir em alta velocidade, mas acabou parado. Dentro do carro, estavam dois homens.

Na revista ao veículo, os policiais encontraram a pistola do crime, com nove munições intactas e numeração raspada. O suspeito assumiu que a arma era dele e disse que a carregava porque vinha sofrendo ameaças.

Ainda durante o depoimento, o homem afirmou que o veículo usado no atentado foi abandonado no Jardim Noroeste, perto do Complexo Penitenciário de Segurança Máxima. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.