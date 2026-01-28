Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

Violência

Suspeito de cegar paciente é transferido após confusão em cela

Homem se envolveu em briga dentro da carceragem da Polícia Civil em Campo Grande

Karina Anunciato

Agressor foi preso horas depois ao agredir outra pessoa Foto: Câmera de Segurança
Um homem de 25 anos preso após agredir um paciente em frente a uma clínica oftalmológica, em Campo Grande, se envolveu em uma nova confusão, desta vez dentro da carceragem da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol), no fim da tarde de terça-feira (27).

Segundo a Polícia Civil, o preso trocou socos e chutes com outro custodiado dentro da cela 1 da unidade. Investigadores que estavam de plantão intervieram após ouvirem gritos vindos da carceragem. Outros três presos que dividiam o espaço não participaram da briga.

Após o controle da situação, um dos envolvidos foi transferido para a Depac/Centro, enquanto o outro foi realocado para outra cela. Ambos apresentaram ferimentos leves e relataram versões contraditórias sobre o início da agressão. Os demais custodiados afirmaram que dormiam no momento em que a luta começou.

Agressão a Paciente e Prisão

Um dos presos é o mesmo suspeito de ter agredido, na segunda-feira (26), um homem de 44 anos que aguardava atendimento em uma clínica oftalmológica no bairro Chácara Cachoeira. A vítima havia recuperado recentemente a visão após um transplante de córnea e perdeu novamente a capacidade de enxergar depois de levar um soco no rosto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão ocorreu sem motivação aparente e foi registrada por câmeras de segurança. Avaliação médica apontou que o golpe comprometeu de forma definitiva o transplante.

Reincidência e Investigação

O suspeito foi localizado horas depois do ataque e preso em flagrante após agredir outra pessoa na região central da cidade. Segundo a Polícia Civil, ele possui ao menos sete passagens anteriores por lesão corporal. O caso segue sob investigação.

