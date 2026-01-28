Suspeito de cegar paciente é transferido após confusão em cela

Um homem de 25 anos preso após agredir um paciente em frente a uma clínica oftalmológica, em Campo Grande, se envolveu em uma nova confusão, desta vez dentro da carceragem da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol), no fim da tarde de terça-feira (27).

Segundo a Polícia Civil, o preso trocou socos e chutes com outro custodiado dentro da cela 1 da unidade. Investigadores que estavam de plantão intervieram após ouvirem gritos vindos da carceragem. Outros três presos que dividiam o espaço não participaram da briga.

Após o controle da situação, um dos envolvidos foi transferido para a Depac/Centro, enquanto o outro foi realocado para outra cela. Ambos apresentaram ferimentos leves e relataram versões contraditórias sobre o início da agressão. Os demais custodiados afirmaram que dormiam no momento em que a luta começou.

Agressão a Paciente e Prisão

Um dos presos é o mesmo suspeito de ter agredido, na segunda-feira (26), um homem de 44 anos que aguardava atendimento em uma clínica oftalmológica no bairro Chácara Cachoeira. A vítima havia recuperado recentemente a visão após um transplante de córnea e perdeu novamente a capacidade de enxergar depois de levar um soco no rosto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão ocorreu sem motivação aparente e foi registrada por câmeras de segurança. Avaliação médica apontou que o golpe comprometeu de forma definitiva o transplante.

Reincidência e Investigação

O suspeito foi localizado horas depois do ataque e preso em flagrante após agredir outra pessoa na região central da cidade. Segundo a Polícia Civil, ele possui ao menos sete passagens anteriores por lesão corporal. O caso segue sob investigação.