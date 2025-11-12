Suspeito de duplo feminicídio em Rochedo agiu com frieza e perfil psicopata, diz polícia

Durante coletiva de imprensa na terça-feira (11), autoridades da Polícia Civil e da Polícia Militar detalharam as investigações sobre o duplo feminicídio e homicídio que chocaram o município de Rochedo, no início da semana.
Segundo o delegado Jarley Inácio de Souza, responsável pelo caso, o suspeito — Higor Thiago Santana de Almeida, de 31 anos, conhecido como Thiago Pezão — foi preso em flagrante e todas as evidências apontam para ele como autor dos crimes. Higor era ex-namorado de Rosimeire Vieira de Oliveira, de 37 anos, uma das vítimas.
“Encontramos elementos robustos que o colocam na cena do crime: roupas e calçados com vestígios de sangue, além da faca usada no ataque”, afirmou o delegado.
De acordo com as investigações, o homem não aceitava o fim do relacionamento. Além de Rosimeire, foram assassinados a mãe dela, Irailde Vieira Flores de Oliveira, de 83 anos, e o filho Bruno de Oliveira Gonçalves, de 14 anos.
Os três foram encontrados mortos dentro da residência, que pegou fogo logo após o crime. O incêndio, inicialmente tratado como acidental, levou a Polícia Militar até o local, onde os corpos foram localizados.
A perícia confirmou que as vítimas sofreram múltiplas perfurações por faca, descartando a hipótese de acidente.
O delegado Jarley explicou que o suspeito tem um longo histórico de violência doméstica e já foi condenado por agressões a outras mulheres.
“Ele apresenta um comportamento psicopata e uma escalada criminosa. Já havia sido condenado por esfaquear uma vítima 37 vezes, mas cumpriu apenas dois anos de prisão”, detalhou.
Ainda segundo o delegado, os crimes de Higor demonstram um padrão de violência crescente, marcado pela brutalidade e pela ausência de empatia. “Desde os 18 anos, ele vem progredindo na gravidade dos delitos. Todos os crimes praticados são de natureza violenta, em especial contra mulheres”.
A Polícia Civil aguarda agora o resultado de exames de material genético recolhido do suspeito, que será confrontado com o das vítimas para confirmar a autoria. O caso é investigado como duplo feminicídio e homicídio qualificado.