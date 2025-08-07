Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

INVESTIGAÇÃO POLICIAL

Suspeito de envolvimento em sequestro em SP é preso em Campo Grande

Operação da Polícia Civil paulista teve apoio do Garras em cumprimento de mandado contra morador da Capital

Fernando de Carvalho

Operação da Polícia Civil paulista teve apoio do Garras - Foto: Divulgação/Polícia Civil de MS
Operação da Polícia Civil paulista teve apoio do Garras - Foto: Divulgação/Polícia Civil de MS

Um homem de 26 anos foi preso em Campo Grande nesta quinta-feira (7) por suspeita de envolvimento em um caso de extorsão mediante sequestro ocorrido em São Paulo no ano passado.

A prisão temporária foi cumprida por agentes do Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), em apoio à operação deflagrada pela Delegacia Antissequestro da capital paulista.

O crime ocorreu no dia 16 de outubro de 2023. De acordo com a investigação, parte do dinheiro pago como resgate pela libertação da vítima foi transferido para uma conta bancária vinculada ao suspeito, morador da Capital sul-mato-grossense.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, os policiais não encontraram nenhum material ilícito na posse do investigado. Ele foi levado à sede do Garras, onde prestou depoimento.

Na oitiva, negou envolvimento no sequestro, mas admitiu conhecer outros investigados, alvos de mandados cumpridos na cidade de São Paulo.

A ação faz parte de um desdobramento das investigações conduzidas pela Polícia Civil paulista, que também cumpriu outros três mandados de prisão e buscas na capital do estado.

*Com informações da Polícia Civil de MS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos