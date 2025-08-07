Suspeito de envolvimento em sequestro em SP é preso em Campo Grande

Um homem de 26 anos foi preso em Campo Grande nesta quinta-feira (7) por suspeita de envolvimento em um caso de extorsão mediante sequestro ocorrido em São Paulo no ano passado.

A prisão temporária foi cumprida por agentes do Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), em apoio à operação deflagrada pela Delegacia Antissequestro da capital paulista.

O crime ocorreu no dia 16 de outubro de 2023. De acordo com a investigação, parte do dinheiro pago como resgate pela libertação da vítima foi transferido para uma conta bancária vinculada ao suspeito, morador da Capital sul-mato-grossense.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, os policiais não encontraram nenhum material ilícito na posse do investigado. Ele foi levado à sede do Garras, onde prestou depoimento.

Na oitiva, negou envolvimento no sequestro, mas admitiu conhecer outros investigados, alvos de mandados cumpridos na cidade de São Paulo.

A ação faz parte de um desdobramento das investigações conduzidas pela Polícia Civil paulista, que também cumpriu outros três mandados de prisão e buscas na capital do estado.

*Com informações da Polícia Civil de MS