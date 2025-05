Suspeito de ferir criança com faca é preso após ação conjunta das polícias em MS

Um homem foi preso no último sábado (24) suspeito de cometer uma tentativa de homicídio que terminou ferindo uma criança de 4 anos. O caso mobilizou uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, que localizaram o suspeito em sua residência após diligências em dois endereços.

De acordo com as informações apuradas, o ataque aconteceu durante uma tentativa de homicídio com arma branca. A princípio, relatos indicavam que a criança teria sido o alvo do agressor.

No entanto, após a chegada das equipes policiais e o relato de familiares, ficou esclarecido que o verdadeiro alvo era uma mulher. A criança, que estava no colo dela, acabou sendo ferida acidentalmente.

Suspeito foi preso após resistir à abordagem

Diante da gravidade da ocorrência, a Polícia Civil organizou uma força-tarefa com apoio da Polícia Militar. O suspeito foi encontrado em sua casa, onde apresentou resistência inicial à abordagem.

Ele acabou preso e encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

No local do crime, a Polícia Científica realizou a perícia técnica. A criança ferida recebeu atendimento médico e foi submetida a um exame de corpo de delito.

Testemunhas foram ouvidas e caso segue sob sigilo

Testemunhas que presenciaram a agressão também foram levadas à delegacia para prestar depoimento.

Por envolver uma criança e ser considerado um crime grave, o caso está sob segredo de justiça. Nem a identidade do suspeito, nem a das vítimas foram divulgadas.

As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil.

*Com informações da PCMS