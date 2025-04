Suspeito de feminicídio em Sidrolândia morre em confronto com o Choque

O principal suspeito pelo feminicídio ocorrido na zona rural de Sidrolândia morreu em confronto com policiais do Batalhão de Choque na noite desta sexta-feira (18), no distrito de Anhanduí, em Campo Grande. Wilton de Jesus Costa, de 36 anos, foi localizado durante diligências que buscavam prendê-lo.

O crime aconteceu na noite de terça-feira (16), no Assentamento Nazaré, a cerca de 70 quilômetros da Capital. A vítima, Ivone Barbosa da Costa Nantes, de 41 anos, morava em Campo Grande. Ela foi assassinada com um golpe de faca na nuca enquanto estava na casa de um familiar.

Segundo a Polícia Civil, ela estava acompanhada do neto, de cinco anos, e do companheiro, o principal suspeito do crime e identificado inicialmente apenas como “Bill”, que fugiu após o crime.

Os primeiros levantamentos foram feitos ainda na madrugada de quarta-feira (17) pelas equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Perícia Técnica. As buscas pelo suspeito foram priorizadas resultando no confronto fatal em uma estrada vicinal de Anhanduí.

O Batalhão de Choque informou que os detalhes da perseguição e morte do suspeito serão divulgados na manhã deste sábado. A ocorrência ainda está em andamento no local do confronto, com a presença da perícia técnica.

O crime

De acordo com as investigações, o casal teria iniciado uma discussão após o consumo de bebida alcoólica, motivada por ciúmes, que terminou em agressão fatal.

Durante a tentativa de apartar o conflito, dois filhos da vítima também ficaram feridos, mas sem gravidade. O neto de Ivone foi acolhido pelo Conselho Tutelar.

Esse foi o 8º feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul neste ano.